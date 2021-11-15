معيط: 90% من الأنشطة التجارية بالساحل الشمالي غير مسجلة في الضرائب

كتب- نشأت علي:

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه بحلول 30 يونيو المقبل، سيتم حل أغلب المشكلات الضريبة، من خلال المنظومة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

وقال معيط: "اكتشفنا من خلال السيستم نحو 14 ألف منشأة بدون ترخيص وسجل ضريبي، بنسبة 55% من إجمالي النشاط"، مضيفًا: "تمكنا من ضبط 3 آلاف حالة تهرب ضريبي، بمساعدة السيستم الجديد، وسددوا نحو 4 مليارات جنيه لخزينة الدولة"، موضحًا أن السيستم الجديد يحلل الإقرارات الضريبية المقدمة، ويساعد في ضبط حالات التهرب، ونسعى خلال الفترة المقبلة لإدخال الذكاء الاصطناعي لضبط المنظومة.

وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال معيط، إن القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على أرض الواقع سيظهر عدد من التحديات مثل رسوم التسجيل وغيرها، أما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدًا في القانون.

وأضاف: "ليس مطلوب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى رقم تسجيل ضريبي، ونسبة ضرائب قليلة جديدة تصل إلى ألف جنيه سنويًا، كما أن قيمة الجمارك لها لاتزيد عن 2%، بالإضافة إلى إعفاء المعدات المستوردة لها"، وأشار إلى ضرورة وجود حملة توعية ضخمة لقانون المشروعات.

وتابع: "هدفنا توسيع القاعدة الضريبية، من خلال إدخال المواطنين المتهربين في المنظومة"، قائلًا: "وجدنا محل بيبيع بالملايين ألماظ ومش معانا في المنظومة، ومطعم شهير له فروع في كل المحافظات، ولما ننزل له بيتهرب من القيمة المُضافة، وهل يعقل أن 90% الأنشطة التجارية في الساحل الشمالي غير مسجلين في الضرائب".