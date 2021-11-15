تنظيم الاتصالات: 11 إجراء لتحسين خدمة المحمول.. والخطوط وصلت لـ100 مليون

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن جودة خدمات المحمول بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد يسري عبادة، بشأن خدمات المحمول في كوم حمادة بالبحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجة، بشأن خدمات المحمول في قرى مركز المحلة الكبرى في الغربية.

استعرض مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهود التي نفذها الجهاز خلال الفترة الماضية في مجال العمل على تحسين التغطية وجودة الخدمات، بالإضافة إلى جهود الجهاز في العمل على حماية حقوق المستخدمين والرقابة على والمتابعة على مقدمي خدمات المحمول.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي مثله الدكتور محمد عبدالفتاح مستشار رئيس الجهاز وأحمد عبدالعزيز رئيس القطاع الفني، حجم الزيادات الضخمة التي حدثت في الطلب على خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية، بسبب توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي بالإضافة إلى جائحة "كوفيد 19"، والتي تظهر بوضوح في في وصول أعداد خطوط المحمول إلى أكثر من 100 مليون خط، وتضاعف حركة البيانات عبر المحمول من 25 تيرابايت إلى 66 تيرابايت خلال الفترة من يناير 2021 حتى أكتوبر 2021.



واستعرض الجهاز الجهود التي تمت من أجل العمل على تحسين خدمات التليفون المحمول التي تمثلت في النقاط التالية:

1- اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، ومستهدف البدء في اتاحتها للشركات في الربع الأول من العام المقبل وسيكون لهذه النطاقات الترددية الجديدة تأثير إيجابي علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن بعد اتاحتها.

2- اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات جديدة لاختزال الزمن اللازم للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية المختلفة بإنشاء محطات المحمول، ما كان له أثر إيجابي في الإسراع من إنشاء محطات تغطية جديدة بالمناطق ذات الاحتياج ليتم الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة في خلال فترة 4- 6 شهور بدلًا من 12 شهر في الفترة السابقة.

3- اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشغيل 1831 محطة محمول جديدة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر 2021، كما دعم الجهاز مشغلي المحمول في الحصول على موافقات المحليات لـ504 محطات محمول جديدة بالمحافظات المختلفة وجاري متابعة الحصول على 246 محطة أخرى، كما تم الحصول على موافقات هيئة المجتمعات العمرانية لـ382 محطة محمول جديدة في المدن الجديدة وجاري متابعة الحصول على 145 محطة أخرى، وجاري المتابعة مع باقي جهات الدولة المختصة لاستيفاء باقي الموافقات والعمل على تشغيل محطات تقوية المحمول الجديدة والذي سوف يدعم بقوة جودة الخدمات وزيادة التغطية.

4- بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه مصري، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022.

5- أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت وهو مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة، ما ترتب عليه تحسن في هذا المؤشر بشكل عام للأربع شركات (فودافون، أورانج، اتصالات، وي) حيث انخفض متوسط الوقت اللازم لبدء المكالمة بنسبة 27% في الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع الثاني 2021، ليصل إلى حوالي 8 ثواني بحد أقصى.

6- إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقًا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المستخدمين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة بدون مصاريف والتي تمكن المستخدمين من اختيار مقدم الخدمة الأفضل في جودة الخدمات.

7- اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيات الجيل الرابع VoLTE بسوق الاتصالات المصري بهدف الارتقاء بجودة خدمات المحمول المقدمة للمواطنين خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه، دون تحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي بالإضافة لإلى نشر أحدث الخدمات والتقنيات بسوق الاتصالات المصري.

8- البدء في إجراءات تغطية خمس طرق استراتيجية بخدمات التليفون المحمول بتكلفة ٣٢٤ مليون جنيه وذلك عن طريق طرح مناقصة محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول، بحيث يتم البدء في تشغيل الخدمات ببداية عام 2022، ويأتي هذا في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات وخدمات الإغاثة والطوارئ على الطرق الاستراتيجية بمحافظات الإسماعيلية والسويس والوادي الجديد وأسوان والجيزة وبني سويف والمنيا، الطريق الأول هو (طريق امتداد محور 30 يونية من طريق القاهرة العين السخنة إلى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي) الواصل بين محافظتي الإسماعيلية والسويس، الطريق الثاني هو (طريق مفيض بحيرة باريس) وذلك بمحافظة الوادي الجديد، الطريق الثالث هو (الطريق الواصل بين طريق أسوان أبو سمبل إلى أرقين) بمحافظة أسوان، الطريق الرابع هو (طريق الكريمات إلى بني سويف) الواصل بين محافظة الجيزة ومحافظة بني سويف، الطريق الخامس هو (الطريق الواصل بين طريق القاهرة أسيوط الصحراوي وطريق القاهرة أسوان الصحراوي الشرقي) بمحافظة المنيا. وقد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وقت سابق بتمويل مشروعات إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات التليفون المحمول لعدد 17 طريق استراتيجي بكافة أنحاء الجمهورية، بإجمالي أطوال 2700 كم وبتكلفة وصلت إلى 862 مليون جنيه مصري، ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتغطية الطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.

9- أجرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قياسات شهرية لمؤشرات جودة خدمات التليفون المحمول وارسال تلك النتائج في تقارير فنية مزودة بكافة التفاصيل الفنية للمشغلين لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في الأماكن والمناطق التي تم رصد سوء الخدمة بها ويتم نشر نتائج القياسات للتوعية بمستوى جودة الخدمات المقدمة من الشركات.

10- تابع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطط شركات تقديم خدمات المحمول ونتائج الإجراءات الفنية التي تتخذها وتأثيرها على جودة الخدمات في التقارير اللاحقة، وحال استمرار رصد أي سوء لجودة الخدمة بتلك المناطق يتم تطبيق لائحة الجزاءات وتوقيع الغرامات على الشركات المقصرة.

11- عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على توفير الموارد الفنية لزيادة سعات الربط وحل مشكلات ازدحام الشبكة في المناطق الكثيفة مع العلم أن جميع احتياجات الشركات في هذا الشأن يتم دراستها واختيار أنسب السبل لتحقيقها.