البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية - صور

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كتب- مينا غالي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدأ البابا صلوات القداس في الثامنة صباحاً، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ حيث قام بتدشين مذبح الكنيسة الرئيسي باسم مذبح السيدة العذراء والأنبا بيشوي.

وقام البابا تواضروس، خلال القداس، بإتمام صلوات الرسامة القمصية لعدد من الآباء الكهنة، والذين شاركوه بعدها إقامة صلوات القداس.

وكان البابا تواضروس الثاني قد دشن في ٣٠ أكتوبر الماضي، الكاتدرائية الجديدة التي تم بناؤها في دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، بمشاركة ١٤ من أحبار الكنيسة.

وأزاح قداسة البابا، لدى وصوله إلى الدير، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكاتدرائية، والتقطت صورة تذكارية لقداسته مع مجمع رهبان الدير.

بدأت بعدها صلوات التدشين التي شملت تدشين المذبح الرئيس على اسم القديس يحنس القصير، والمذبح البحري على اسمَي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والقبلي على اسمَي الشهيدين مار جرجس وأبي سيفين، إلى جانب أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).​