برلماني يكشف لـ"مصراوي" أهم محاور وأهداف مبادرة التصدي للزيادة السكانية

كشف عضو مجلس النواب الدكتور طلعت عبدالقوي، محاور وتفاصيل المبادرة التي من المزمع انطلاقها الشهر المقبل بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التصدي للزيادة السكانية، موضحًا أن إقامة عيادات لتنظيم الأسرة وبشكل جيد في كافة المناطق الأكثر احتياجًا، وعقد مؤتمرات وندوات وتحقيق التنمية الحقيقية وغيرها من القطاعات ستكون أهم محاور المبادرة.

وقال عبدالقوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن محور التنمية أيضًا سيكون من أهم محاور المبادرة لوجود علاقة بين التنمية وخفض المواليد، مشيرًا إلى أنه كلما كانت هناك تنمية في الريف، واكب ذلك انخفاضًا في معدل المواليد.

وأضاف أن عقد الندوات والمؤتمرات للتوعية وأعطاء مفهوم حقيقي للزيادة السكانية وخطورتها على التنمية والوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن محو الأمية وتمكين وتشغيل المرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تمثل أيضا محور من محاور المبادرة.

ولفت نائب مجلس الشعب،إلى أن التوعية للشباب من الجنسيين وخصوصا المقبلين على الزواج بأهمية تنظيم الأسرة وتقليل المواليد، مشددا على ضرورة توعية الشباب بأهمية التنمية والحفاظ عليها وعدم القضاء عليها عبر زيادة المواليد.

ونوه عبدالقوي إلى أن الجانب الديني حاضرا في هذه المبادرة من خلال المؤسسات الدينية كافة من أجل إزالة أي محاولات للتشويش على أهداف المبادرة تحت ذريعة الحلال والحرام، وكذلك الخطاب الديني المستنير القائم على تأكيد عدم حرمانية تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن المبادرة ستقوم أيضا بعمل العديد من الأنشطة الخاصة بالتوعية والعمل وغيرها، موضحًا أن التوعية تستهدف الشباب وخصوصا بنات المدارس الفنية حيث يتسرب معظمهم من أجل الزواج المبكر.

وأوضح أن عددًا من التشريعات ستكون مواكبة لانطلاق المبادرة من أجل تعزيز أهدافها، مشيرا إلى أنه سيتم تقدم مشروعات قوانين بشأن منع الزواج المبكر للأطفال وتغليظ العقوبة بشأن التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وغيرها من القوانين الهادفة إلى مواجهة الزيادة السكانية.

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