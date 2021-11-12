وزير الطيران يتابع مستجدات أعمال مشروع توسعة مطار سفنكس

كتب - محمد عبيد:

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية موسعة لمطار سفنكس الدولي، لمتابعة موقف الأعمال الإنشائية.

وشاهد وزير الطيران، صالتي السفر والوصول والمكاتب الإدارية والنقاط الأمنية والخدمية والأسوار الخارجية، ومهبط الطائرات ومبنى الأرصاد الجوية وبرج المراقبة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن ما تم تنفيذه من أعمال التطوير والإنشاء، التي تتم بالمطار بتوسعة مبنى الركاب، حيث ستصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 23000 متر مسطح بدل 3600 متر ليسع 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة، بطاقة استيعابية سنوية مليون ومائتين ألف راكب سنويا، ويشمل المبنى بعد التوسعة28 كاونتر check in، ومنطقة البنوك والحجر الصحي ومنطقة سيور، و8 كاونترات جوازات و8 سلالم متحركة و8 كباري تحميل، بالإضافة إلى محطة تبريد بقدرة 1440 طن تبريد.

وخلال الجولة تابع الوزير مراحل تنفيذ المشروع موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية، للبدء في الجوانب الفنية بالمبنى وتستهدف أعمال التطوير رفع كفاءة مطار سفنكس، الذي سيقدم خدماته لسكان مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد ومحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية، لتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، ولقرب المطار من المتحف المصري الكبير، ومنطقة أهرامات الجيزة وسقارة، سيقوم بدور كبير في جذب سياحة اليوم الواحد للمناطق السياحية في القاهرة، فضلاً عن المساهمة في تنشيط حركة الصادارات الزراعية لقربه من منطقة وادى النطرون ومحافظات الدلتا.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان في استقبالهما المهندس حسين سالم مدير مطار سفنكس.