هل سيُحدد المبعوث الأمريكي لـ نتنياهو خطوطًا حمراء بخصوص سوريا؟



وكالات

قالت تقارير إخبارية عبرية، إن المبعوث الأمريكي توم باراك سيحدد في اجتماعه اليوم الاثنين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطوطا حمراء بشأن النشاط الإسرائيلي في سوريا.

ولفت تقرير نشرته قناة i24news العبرية، إلى أن المبعوث الأمريكي يصل اليوم إلى إسرائيل من أجل الاجتماع بنتنياهو ومسؤولين آخرين حول مجموعة من القضايا الإقليمية، لكنه سيركز على سوريا.

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أنه في الإدارة الأمريكية، يرون في الرئيس السوري أحمد الشرع حليفا يحاول تحقيق استقرار الدولة السورية ودفعها إلى الأمام، ولذلك يرغبون في تجنب أي إجراءات يرونها تقوض حكمه.

وتخشى الإدارة الأمريكية، وفق التقرير، من أن تؤدي كثرة العمليات الإسرائيلية إلى انهيار النظام في سوريا، بالإضافة إلى رغبتهم في التوصل إلى اتفاق أمني.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب مطلع ديسمبر الجاري على صفحته الخاصة على "تروث سوشيل" أنه "من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء قد يعيق تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".

وأضاف أن رئيس سوريا الجديد، أحمد الشرع، يعمل بجد للتأكد من حدوث أمور جيدة، وأن تدير سوريا وإسرائيل علاقة طويلة الأمد ومزدهرة معا.

ويصل باراك اليوم الاثنين إلى إسرائيل، في زيارة جديدة للمنطقة حيث من المقرر أن يبحث الملف السوري وخفض التصعيد مع لبنان، وفقا لروسيا اليوم.