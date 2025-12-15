قتيلان ومفقودان في حادثي تسلق جبال منفصلين بـ نيوزيلندا



وكالات

قتل شخصان وفقد آخران في حادثي تسلق جبال منفصلين في نيوزيلندا، حسبما قالت الشرطة، الإثنين.



ففي الحادث الأول، قالت الشرطة، إنه تم انتشال جثتين من قمة "سابر" في الجزء الجنوبي السفلي من الجزيرة الجنوبية، بعد إبلاغ الشرطة بفقدانهما.

وقالت الشرطة في بيان: "تم العثور على أحد الشخصين متوفيا، لكن الوصول إليه كان صعبا بسبب تدهور الأحوال الجوية مساء السبت".

وعادت السلطات يوم الأحد وعثرت على الشخص الثاني، متوفيا أيضا، إذ قالت الشرطة: "تم انتشال الجثتين في عملية إنقاذ صعبة وتقنية".

وكان أحد المتسلقين مواطنا أستراليا، بينما الآخر كان يحمل جنسية مزدوجة من نيوزيلندا وكندا، ويقيم في أستراليا.

وفي الوقت ذاته، أعلنت الشرطة عن فقدان متسلقين على أعلى جبل في البلاد، وهو جبل أوراكي ماونت كوك.

وقالت فيكي ووكر قائدة منطقة أوراكي، إن هناك حاليا رياحا قوية وأمطارا في المنطقة.

وأضافت: "تعمل فرق البحث والإنقاذ التابعة للشرطة وإدارة الحفاظ على البيئة معا وستقوم بالبحث في الجبل عندما تسمح الظروف الجوية بذلك"، وفقا لسكاي نيوز.