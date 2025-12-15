إعلان

قتيلان ومفقودان في حادثي تسلق جبال منفصلين بـ نيوزيلندا

كتب : مصراوي

05:41 ص 15/12/2025

نيوزيلندا- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قتل شخصان وفقد آخران في حادثي تسلق جبال منفصلين في نيوزيلندا، حسبما قالت الشرطة، الإثنين.


ففي الحادث الأول، قالت الشرطة، إنه تم انتشال جثتين من قمة "سابر" في الجزء الجنوبي السفلي من الجزيرة الجنوبية، بعد إبلاغ الشرطة بفقدانهما.

وقالت الشرطة في بيان: "تم العثور على أحد الشخصين متوفيا، لكن الوصول إليه كان صعبا بسبب تدهور الأحوال الجوية مساء السبت".

وعادت السلطات يوم الأحد وعثرت على الشخص الثاني، متوفيا أيضا، إذ قالت الشرطة: "تم انتشال الجثتين في عملية إنقاذ صعبة وتقنية".

وكان أحد المتسلقين مواطنا أستراليا، بينما الآخر كان يحمل جنسية مزدوجة من نيوزيلندا وكندا، ويقيم في أستراليا.

وفي الوقت ذاته، أعلنت الشرطة عن فقدان متسلقين على أعلى جبل في البلاد، وهو جبل أوراكي ماونت كوك.

وقالت فيكي ووكر قائدة منطقة أوراكي، إن هناك حاليا رياحا قوية وأمطارا في المنطقة.

وأضافت: "تعمل فرق البحث والإنقاذ التابعة للشرطة وإدارة الحفاظ على البيئة معا وستقوم بالبحث في الجبل عندما تسمح الظروف الجوية بذلك"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسلق جبال يوزيلندا تيلان ومفقودان في حادثي تسلق جبال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"