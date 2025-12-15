خلال 8 ساعة.. تدمير 201 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمتها للدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 130 مسيرة أوكرانية في الفترة من الساعة 23 مساء أمس حتى الساعة 7 صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها، أن معظم المسيرات المعادية تم إسقاطها في مقاطعتي أسترخان 38 طائرة، وبريانسك 25، بالإضافة إلى منطقة موسكو، حيث أسقطت 25 مسيرة كانت 15 منها متجهة إلى العاصمة الروسية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الدفاع الروسية في وقت سابق عن إسقاط 71 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية، معظمها 52 طائرة في مقاطعة روستوف، في الفترة من الساعة 20 إلى الساعة 23 مساء أمس، مما يرفع إجمالي المسيرات المعادية التي تم تدميرها منذ مساء الأحد إلى 201 طائرة.

كانت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فرضت قيودا مؤقتة خلال الليل على حركة الطيران في عدد من المطارات في شمال القوقاز وفي منطقة موسكو، وفقا لروسيا اليوم.