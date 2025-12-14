صندوق تحيا مصر يطلق فعاليات "أسبوع الخير" في الأقصر

أطلق صندوق تحيا مصر فعاليات "أسبوع الخير" بمحافظة الأقصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكثيف أنشطة الصندوق في كافة أنحاء الجمهورية، وقد استهدفت الفعاليات، التي انطلقت من مقر المدينة الشبابية الدولية بالأقصر، تقديم دعم شامل وموسع لـ 10 آلاف أسرة من الأسر المستحقة و4 آلاف طالب وطالبة من الطلاب الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية.

شهدت فعاليات "أسبوع الخير" حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء أ ح / أسامة سمير عبد اللطيف، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والسيد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وعدد من قيادات الصندوق والمحافظات، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة التي أسهمت في إنجاح أسبوع الخير، إلى جانب الأسر والطلاب الأولى بالرعاية المستفيدة.

من جانبه، أكد تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن فعاليات "أسبوع الخير" في محافظة الأقصر تشكل نموذجًا متكاملاً ورائدًا للعمل الخيري الذي يقدم حزمة خدمات شاملة، تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تسهم في التخفيف عن كاهل الأسر المستحقة، مع تركيز خاص على محافظات الصعيد التي تحظى بأولوية قصوى ضمن استراتيجية الصندوق، لضمان وصول المساعدات والدعم اللازمين إلى مستحقيهما في كل ربوع مصر، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري، بنك الطعام المصري، والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة الخيرية.

وشهد أسبوع الخير تنظيم أكبر معرض كساء ضمن مبادرة دكان الفرحة للأسر المستحقة، وللطلاب الأولى بالرعاية بجامعة الأقصر وجامعة الأزهر، الذين أُجريت لهم دراسات حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، وذلك استكمالًا لسلسلة معارض «دكّان الفرحة» التي ينفذها الصندوق بمختلف الجامعات الحكومية ومحافظات الجمهورية على مدار العام، لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وأتاح معرض دكان الفرحة بمحافظة الأقصر للمستفيدين اختيار ما يناسبهم كهدية مباشرة من الصندوق، حيث ضم 115 ألف قطعة من الملابس الجديدة، والأحذية، والإكسسوارات، والمفروشات، والسجاد.

كما تضمنت الفعاليات توزيع 120 جهازاً كهربائياً من أنواع مختلفة، قُدمت كهدية للأسر الأكثر احتياجًا لتعويض نقص الأجهزة المنزلية الأساسية.

وفي إطار مبادرة "شتاء آمن"، التي أطلقها الصندوق لمجابهة انخفاض درجات الحرارة بدخول فصل الشتاء، تم توزيع الألحفة والبطاطين على الأسر المستحقة.

وأضاف عبدالفتاح، أن فعاليات "أسبوع الخير" شملت توزيع 10 آلاف كرتونة من المواد الجافة، و20 طن لحوم، و20 طن خضروات وبطاطس، فضلاً عن توزيع 60 ألف عبوة عصير وطن من الشيكولاتة، وذلك ضمن أنشطة مبادرة "بالهنا والشفا".

مشيرًا إلى أن عملية التوزيع استندت إلى قواعد البيانات المُحدثة التي يمتلكها الصندوق بشأن الأسر المستهدفة، والتي تم إعدادها بناءًا على أبحاث ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف القرى والنجوع، مع التركيز على المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

وأكد عبدالفتاح، التزام صندوق تحيا مصر الراسخ بتنفيذ رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تحقيق تغطية صحية شاملة لكافة المواطنين، حيث شملت فعاليات "أسبوع الخير" تسيير قافلة طبية متكاملة غطت كافة التخصصات (الجراحة العامة، الجلدية والتناسلية، الباطنة والقلب، الأسنان، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، النساء والتوليد)، وكل الخدمات التي تقدم بالقافلة مجانًا، مما يتيح الفرصة لجميع الأسر للاستفادة من الرعاية الصحية دون أي أعباء مالية.

وأشار إلى أن خدمات القافلة تجاوزت الكشف التقليدي، حيث شملت بجانب الكشف الطبي الشامل، توفير مختبرات مجهزة لإجراء التحاليل اللازمة لتشخيص الأمراض بدقة، وصرف الأدوية، وتوفير النظارات الطبية، وسماعات الأذن، والأطراف الصناعية، وتحويل الحالات الحرجة التي تستدعي تدخلاً جراحياً إلى المستشفيات المتخصصة لإجراء العمليات فوراً.

وفي إطار الاهتمام بذوي الهمم، كشف عبد الفتاح عن تقديم حزمة خدمات مخصصة لهم، تضمنت توزيع 40 كرسياً متحركاً بمواصفات متنوعة، بالإضافة إلى توفير العصا البيضاء للمكفوفين، وأدوات الكتابة بطريقة "برايل"، تعزيزًا لدمجهم وتمكينهم مجتمعيًا.

واختتم "عبدالفتاح" تصريحاته مؤكدًا أن جهود الصندوق تأتي في إطار استراتيجية لتقديم تدخلات فعالة تواكب الاحتياجات الفعلية للأسر المستحقة، بما يعكس التزام الصندوق بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوازنة في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا، أن الصندوق يسعى بشكل دؤوب لتعزيز التعاون مع كافة أطياف المجتمع المدني وتعميق أواصر الترابط مع المؤسسات الأهلية في المحافظات المختلفة، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين.

تجدر الإشارة إلى أن "أسبوع الخير" قد شمل محافظات عديدة منها شمال سيناء، الإسكندرية، مطروح، وأسيوط، وسيدى براني مما يؤكد التزام الصندوق بتغطية أوسع نطاق جغرافي ممكن، والوصول إلى كل المناطق النائية والقرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل ربوع مصر، هذه الجهود المتواصلة تعكس رؤية الصندوق في بناء مجتمع أكثر تضامنًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.