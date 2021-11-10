الجيزة: رفع 200 حالة إشغال وشيشة بالمقاهي في البراجيل بأوسيم

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حملة ليلية من خلال حي شمال الجيزة، بقطاع إشغالات البراجيل، على المقاهى خلف مساكن البراجيل والصفطاوي.

وبحسب بيان اليوم، تمكنت الحملة، من مصادرة عدد رفع 200 حالة إشغال وشيشة للمقاهي والكافيهات، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة التواصل مع المواطنين للرد على شكواهم وحلها وتذليل أي عقبات تعوق المواطنين.