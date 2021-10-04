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أبرزها الإسكندرية وسوهاج.. "ويز إير": تكثّيف الرحلات من الإمارات لعدة مدن بعد تخفيف قيود السفر

11:48 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
أبرزها الإسكندرية وسوهاج.. "ويز إير": تكثّيف الرحلات من الإمارات لعدة مدن بعد تخفيف قيود السفر

الرحلات الجوية

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، أحدث شركات الطيران الوطنية في الإمارات، بدء تسيير 7 رحلات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنه بذلك تضع ثالث طائراتها للعمل بكامل طاقتها بعد تخفيف القيود المفروضة على السفر بالإمارات.

وقالت الشركة في بيان لها، الاثنين، إنها ستبدأ رحلاتها إلى سراييفو (البوسنة والهرسك)، وأوديسا (أوكرانيا)، ومسقط (عمان)، وألماتي (كازاخستان)، وسوهاج (مصر)، وباكو (أذربيجان)، وكوتايسي (جورجيا).

وتعتزم الشركة تكثيف رحلاتها خلال الأشهر القادمة من خلال إضافة رحلات جديدة إلى الإسكندرية (مصر)، وبلغراد (صربيا)، وكييف (أوكرانيا)، وتيرانا (ألبانيا)، وذلك بعد التخفيف من القيود المفروضة على السفر ، والتي فرضتها الأزمة الصحية ، كما تسعى الشركة إلى إضافة طائرة جديدة إلى طاقم طائراتها الثلاث بدءاً من العام المقبل.

وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتوفر باللغة العربية، بأسعار تبدأ من 179 درهم إماراتي فقط، ويمكن الحصول على جميع التفاصيل المتعلّقة بكل رحلة من الجدول أدناه.

وقال كيس فان شيك مدير عام الشركة:" نبدأ اضافة رحلات جديدة إلى شبكة الرحلات، وذلك بعد التخفيف من القيود التي فرضتها الأزمة الصحيّة على السفر في مختلف أنحاء العالم وفي إمارة أبوظبي بشكلٍ ملحوظ".

الرحلات الجوية الإمارات قيود السفر شركة ويز إير أبوظبي

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