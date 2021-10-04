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الأربعاء.. احتفالية بمكتبة الإسكندرية لترميم مخطوطات بطريركية الروم الأرثوذكسية

07:59 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
الأربعاء.. احتفالية بمكتبة الإسكندرية لترميم مخطوطات بطريركية الروم الأرثوذكسية

مكتبة الإسكندرية

كتب- مصراوي:

تنظم مكتبة الإسكندرية، يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، في تمام الواحدة ظهرًا، احتفالية كبرى بمناسبة الانتهاء من مشروع ترميم مخطوطات بطريركية الروم الأرثوذكسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وصاحب الغبطة البابا ثيودورس بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر بلدان إفريقيا، وخرلامبوس باكريتزيس مدير مؤسسة "Anastasios G. Leventis" القبرصية وهي الجهة المانحة للمشروع.

وتشهد الاحتفالية، وفق بيان صحفي، عرض سبعة مخطوطات تمثل الدفعة الأخيرة من إجمالي 87 مخطوط قام بترميمها ومعالجتها ورقمنتها فريق عمل معملي الترميم والكيمياء بإدارة متحف المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، بالإضافة إلى عرض فيلم تسيجيلي يتناول مراحل المشروع منذ بدايته في أكتوبر 2012 وحتى مراحله الأخيرة في إبريل 2021.

والتزم فريق عمل الترميم بالحفاظ على السمات التاريخية والفنية للمخطوطات المرممة، من خلال اتباع المعايير الدولية في المعالجة الكيميائية، واختيار مواد الترميم، وخطوات الصيانة، وتصميم علب الحفظ خالية الحموضة.​

مكتبة الإسكندرية مخطوطات بطريركية الروم الأرثوذكسية مصطفى الفقي البابا ثيودورس

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