الطيران المدني تشارك في الجناح المصري بمعرض "إكسبو دبي 2020"

كتب- محمد عبيد:

تشارك وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالجناح المصري بمعرض "إكسبو 2020" في دبي، وعرضت الوزارة فيلمًا تسجيليًا عن أحدث مستجدات قطاع الطيران المدني، فضلًا عن وجود شاشة تفاعلية يعرض عليها العديد من الخدمات واللوجستيات التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عروض الطيران من وإلى دبي خلال فترة المعرض، والأسعار الترويجية التي تقدمها الشركة لعدد من الوجهات السياحية في مصر، وبرامج سياحية تتناسب مع جميع الفئات.

وفي نفس السياق تشارك الوزارة وشركاتها في عدد من الأحداث والفاعليات، والتي ستقام في الجناح المصري بـExpo Dubai، وتتنوع هذه الفاعليات من حلقات نقاشية وندوات، واجتماعات رجال أعمال، وتتضمن عدد من الموضوعات الخاصة منها الاستثمار في المطارات، ودور المطارات الإقليمية في التنمية الاقتصادية لساحل البحر الأحمر، ونحو طاقة مستدامة واستهلاك أقل للطاقة بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية في التدريب في مجال إدارة المطارت، وخدمات الملاحة الجوية، والتعاون مع دول الجوار، وتسليط الضوء على مطار القاهرة كمطار محوري، والمنطقة الاستثمارية وتستهدف جميع الفاعليات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لقطاع الطيران المدني، باعتباره من أهم القطاعات الحيوية.

وتسعى وزارة الطيران المدني وشركاتها إلى تقديم مشاركة فعالة ومثمرة، خلال فترة إقامة المعرض تهدف من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطاع الطيران المدني المصري، وجذب استثمارات خارجية والترويج لمشروعات الطيران المدني الكبرى في هذا الحدث العالمي، ما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وتعتبر شركة مصر للطيران الناقل الوطني للوفود الرسمية المصرية المشاركة في "إكسبو 2020"، وتقديم باقات وخصومات خاصة على شبكة خطوطها الجوية إلى دبي فضلًا عن طباعة Headrest بشعار Expo Dubai 2020 والجناح المصري على متن طائراتها، ويعرض مطار القاهرة الدولي فيديوهات ترويجية للجناح المصري في المعرض تحت شعار "عراقة.. تعزز المستقبل".