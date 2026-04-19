وجه رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنه "لا يمكن الاستيقاظ يوميًا والنوم كل ليلة على تدوينات لرئيس يهدد العالم ويعلن الحروب"، في إشارة مباشرة إلى سياساته وتصريحاته.

دعوة لتغيير سلوك القوى الكبرى

طالب لولا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة) بمراجعة سلوكها، مشيرًا إلى فشلها في وقف الحرب على إيران، ومؤكدًا ضرورة تحملها مسؤولياتها في حفظ السلم الدولي.

وأعرب الرئيس البرازيلي عن استيائه من أداء الأمم المتحدة، قائلاً إن المؤسسة التي أُنشئت للحفاظ على السلام باتت عاجزة، مضيفًا أن العالم يبدو "كسفينة تائهة بلا جهة توجه سلوك الدول"، مؤكدًا أن العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية، لم يشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية، في ظل تصاعد النزاعات بشكل متزامن.

أرقام صادمة عن الإنفاق العسكري العالمي

كشف لولا أن العالم أنفق نحو 2.7 تريليون دولار على الحروب خلال العام الماضي، مؤكدًا أن نصف هذا المبلغ كان كفيلًا بالقضاء على الأمية، وحل أزمة الطاقة، وإنقاذ نحو 630 مليون شخص من الجوع.

مطالب بإصلاح جذري وإلغاء الفيتو

شدد لولا على ضرورة إعادة تعريف دور الأمم المتحدة لاستعادة مصداقيتها، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يثبت فشل المؤسسات الدولية، كما أشار إلى غياب التمثيل العادل داخل مجلس الأمن، موضحًا أن دولًا كبرى مثل البرازيل وألمانيا والهند، إضافة إلى دول إفريقية يتجاوز عدد سكان بعضها 120 مليون نسمة، لا تحظى بعضوية دائمة.

دعا الرئيس البرازيلي إلى إلغاء حق النقض (الفيتو)، معتبرًا أن التوازنات الجيوسياسية التي تأسس عليها النظام الدولي عام 1945 لم تعد مناسبة لعام 2026.

توتر العلاقات مع واشنطن وانتقاد الرسوم الجمركية

كشف لولا عن مرور بلاده بأزمة حادة مؤخرًا مع الولايات المتحدة، تضمنت تدخلات سياسية وفرض رسوم جمركية وعقوبات على قضاة مرتبطين بقضية الرئيس السابق بولسونارو، مؤكدًا أن مبررات ترامب لهذه الإجراءات "غير صحيحة".

وأوضح لولا أنه خاطب ترامب بشكل مباشر، داعيًا إلى الحوار "بنضج" بين دولتين يقودهما رئيسان في الثمانين من العمر، مؤكدًا أن الاختلاف الأيديولوجي لا يمنع التعاون. وختم بالتشديد على أنه يفضل أن يكون "قائدًا يحظى بالاحترام، لا قائدًا يخشاه الآخرون".