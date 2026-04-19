قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، إن الحزب أعد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يتضمن 102 مادة، تم العمل عليه بين عامي 2015 و2018، وجرى تقديمه إلى مجلس النواب في ذلك الوقت.

وأوضح قورة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المشروع خضع لـ 18 جلسة استماع شارك فيها خبراء قانونيون وتربويون ونفسيون، لكنه جُمد بسبب الخلافات والجدل الذي أثير حوله.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بضرورة تعديل قوانين الأسرة أعادت فتح الملف مجددًا، مشددًا على أن الرئيس وضع المجتمع أمام مسؤولياته لإقرار قانون جديد يحقق التوازن المطلوب.

وأشار قورة إلى أن الحزب سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل مناقشة التعديلات المقترحة على القانون القديم، عبر اجتماع مشترك بين الهيئة البرلمانية للوفد في مجلسي النواب والشيوخ وبيت الخبرة الوفدي، بهدف إعادة صياغة بعض المواد بما يتناسب مع التغيرات التي شهدها المجتمع خلال السنوات الثماني الماضية.

وأكد أن القضايا الأساسية التي سيركز عليها القانون تشمل النفقة، الاستضافة، وسن الحضانة، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى صياغة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف وتحقق العدالة الاجتماعية.