برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط تدين مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسري

كتب : نشأت حمدي

10:52 م 18/04/2026
    الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
    الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

أدانت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين، وبإجماع أعضائها، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في التعامل مع قضية الأسرى، وتشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكدت الجمعية، في بيانها أن إقرار مثل هذا التشريع يقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويهدد منظومة العدالة الدولية، كما يعكس تجاهلًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، خاصة في أوقات النزاعات المسلحة.

وشددت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذه السياسات، وضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين.

كما جددت الجمعية تأكيدها على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

قانون إعدام الأسري محمد أبو العينين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 عقبات تهدد اتفاق أمريكا وإيران رغم "تفاؤل ترامب"
نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية
النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة
جهة حكومية تكشف عن فرص عمل جديدة| التخصصات والتقديم
الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟