كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تحركات مكثفة من جانب النادي الأهلي لفتح باب التفاوض مع مدافع نيس الفرنسي محمد عبد المنعم تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كواليس مفاوضات الأهلي مع عبدالمنعم

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الأهلي دخلت في اتصالات جديدة مع اللاعب في إطار خطة تدعيم خط الدفاع بعناصر قوية استعداداً للموسم الجديد.

وأشار إلى أن عبد المنعم يتمسك حتى الآن بموقفه الرافض للعودة إلى الدوري المصري مفضلاً مواصلة تجربته في الاحتراف الأوروبي، سواء استمر مع ناديه الحالي أو انتقل إلى نادٍ آخر خارج مصر.

وأضاف أن سيد عبد الحفيظ يقود المفاوضات من جانب الأهلي ويعمل على إقناع اللاعب بالعودة إلى القلعة الحمراء في ظل رغبة النادي في استعادة خدماته خلال الفترة المقبلة.

رد عبدالمنعم على العودة للأهلي

ورغم التحركات المستمرة، أكد الغندور أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن إذ لا يزال متمسكاً بخيار الاستمرار في أوروبا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

