الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

17:30

أرسنال

سيد عبد الحفيظ يقود مفاوضات الأهلي لاستعادة نجمه

كتب : نهي خورشيد

11:22 م 18/04/2026

سيد عبد الحفيظ

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تحركات مكثفة من جانب النادي الأهلي لفتح باب التفاوض مع مدافع نيس الفرنسي محمد عبد المنعم تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كواليس مفاوضات الأهلي مع عبدالمنعم

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الأهلي دخلت في اتصالات جديدة مع اللاعب في إطار خطة تدعيم خط الدفاع بعناصر قوية استعداداً للموسم الجديد.

وأشار إلى أن عبد المنعم يتمسك حتى الآن بموقفه الرافض للعودة إلى الدوري المصري مفضلاً مواصلة تجربته في الاحتراف الأوروبي، سواء استمر مع ناديه الحالي أو انتقل إلى نادٍ آخر خارج مصر.

وأضاف أن سيد عبد الحفيظ يقود المفاوضات من جانب الأهلي ويعمل على إقناع اللاعب بالعودة إلى القلعة الحمراء في ظل رغبة النادي في استعادة خدماته خلال الفترة المقبلة.

رد عبدالمنعم على العودة للأهلي

ورغم التحركات المستمرة، أكد الغندور أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن إذ لا يزال متمسكاً بخيار الاستمرار في أوروبا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

سناء السعيد: العدادات الكودية "عداد الغلابة" ولا يجوز محاسبة المواطنين
كيف يحصل النباتيون على البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟
رئيس البرازيل: لا يمكن أن نستيقظ وننام يوميًا على تدوينة ترامب بشن حروب
أحمد سالم: النقاب ثغرة أمنية كبرى وداعية: أمر شرعي وقانوني كفله الدستور
ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتليتكو بركلات الترجيح
