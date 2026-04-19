نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي فايز القزاز، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة المسجد الأقصى، ارتبط فيها صوته الطيب بوجدان أهل القدس وزوارها على مدار عقود.

وقال وزير الأوقاف: "لقد مثّل الفقيد نموذجًا فريدًا في الإخلاص والتفاني، وامتدادًا لتراث عريق توارثته أسرته في رفع الأذان داخل الحرم القدسي الشريف، فكان صوته شاهدًا حيًّا على هوية المكان وروحه، ومصدر طمأنينة للمصلين ورواد الأقصى".

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة، وإلى أبناء الشعب الفلسطيني، فإنه يسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}