الأهلي والزمالك والمصري.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات 4 فرق مصرية بأفريقيا

كتب- مينا غالي:

تقام غدًا الجمعة وبعد غدٍ، مباريات إياب دور الـ32 لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للفرق المصرية الأربعة وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

ويلتقي الزمالك في السابعة من مساء غدٍ الجمعة مع توسكر الكيني، فيما يلتقي الأهلي مع الحرس الوطني في السادسة من مساء يوم السبت، وذلك في دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي المصري مع سلطات الموارد الأوغندي في السابعة من مساء السبت، وبيراميدز مع عزام يونايتد التنزاني في التاسعة من مساء السبت.

ومن المقرر أن يتم بث المباريات الأربعة على قنوات أون تايم سبورتس، التي حصلت على حقوق بث المباريات، كما تنقل قناتا الزمالك والأهلي مباراتي الفريقين في دوري أبطال أفريقيا أيضًا.

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورتس التي أعلنت عنه وهو: 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

ويستعرض مصراوي كيفية ضبط التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورتس على النحو التالي:

· أولاً بالنسبة للرسيفر العادي المتصل بالتلفاز:

- فتح قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر.

- اختيار قائمة الترددات.

- إضافة تردد جديد من الزر الأحمر.

- إدخال التردد وكافة البيانات الموضحة أعلى.

- الضغط علي زر البحث.

- سيتم إضافة التردد أو القناة في قائمة القنوات.

· ثانيًا بالنسبة للتلفاز المزود بريسيفر مدمج داخله built in.

- الضغط على القائمة الرئيسية "menu".

- الضغط على عبارة "installation" أو تركيب بالعربية.

- الضغط على "إضافة تردد جديد".

- كتابة التردد الجديد "11681".

- اضغط "بحث" وبعد تنزيل القناة اضغط "ok" أو موافق.

- سيتم تنزيل القناة ويتم تثبيت ترددها.

يأتي هذا فيما تبث قناة الأهلي، مباراة الأهلي والحرس الوطني في السادسة من مساء يوم السبت المقبل، وذلك عبر ترددها 11747، ومعامل الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

كما تبث قناة الزمالك، مباراة الزمالك ونظيره توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في السابعة من مساء غدٍ الجمعة، وذلك عبر ترددها 11449، ومعامل الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.