صحف اليوم تبرز تفقد الرئيس السيسي أعمال توسعة الدائري ورفع كفاءة الطريق

القاهرة /أ ش أ/

تصدرت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري، وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة في منطقة مطار القاهرة اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (رفع كفاءة الطرق لتخفيف التكدس المروري).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي قام، أمس، بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري، وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة في منطقة مطار القاهرة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس تفقد، خلال جولته، أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة في القطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي، خاصة محور الأوتوستراد، وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون، لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات، وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من المنطقة وإليها مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

وأضاف أن الرئيس تفقد أيضا سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، خاصة القطاع الممتد من محور الأوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب؛ ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، مع تزويده بكل الخدمات الضرورية، مشيرة إلى توقف الرئيس السيسي أثناء الجولة التفقدية؛ ليناقش المسئولين في مواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.

أما صحيفة (أخبار اليوم) تناولت تدوينة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية - عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن - والتي أكدت خلالها على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن.

وقالت السيدة انتصار السيسي "نعتز باليوم العالمي لكبار السن لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء، لإسهامهم في تنمية الوطن، ونؤكد على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة".

وفي الشأن المحلي أيضا ركزت (الجمهورية) على تصريحات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، والتي وجه خلالها المحافظات بالبدء في تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية.

وطالب وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي؛ للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية؛ للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات؛ للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية، كما جاء بالقرار الوزاري.

من جهتها، أشارت (المصري اليوم) إلى خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة فيروس "كورونا" استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن العام الدراسي الجديد سيكون نظاميا بالكامل، وسيتم تفعيل الحضور والغياب داخل المدارس حرصا على مصلحة الطلاب.. مضيفا أنه جارٍ تطعيم المعلمين والإداريين في التربية والتعليم، حيث تم تطعيم حتى الآن نحو 900 ألف معلم وإداري، وجار استكمال باقي الأعداد الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التعليم أعلنت تفعيل الخطة الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، حيث تضمنت تدريب الطلاب على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية، وبصفة متكررة فى المدرسة قبل تناول أي طعام أو شراب وأثناء الفسحة وقبل دخول الفصل، وكذلك ارتداء الكمامة المناسبة بشكل صحيح، ومنع التزاحم ومراعاة التباعد الجسدي في أتوبيسات المدارس وأثناء الصعود أو النزول من الفصول، وتضمنت التعليمات أن يجلس كل طالب في "ديسك" منفصل أثناء الحصة، ويجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه وبين الطلاب عند تحركه بين الطلبة.​