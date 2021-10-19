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الرئيس يصل أثينا للمشاركة في قمة مصر واليونان وقبرص

08:38 ص الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
الرئيس يصل أثينا للمشاركة في قمة مصر واليونان وقبرص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أثينا - أ ش أ:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة اليونانية (أثينا)؛ للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن قمة (أثينا) تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة - كذلك - لقاء الرئيس مع "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الرئيس لقاءً مع الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس"؛ للتباحث حول العلاقات المتميزة بين البلدين التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.​

هذا المحتوى من

Asha
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