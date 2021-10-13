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دون خسائر بشرية.. محافظ القاهرة يتابع السيطرة على حريق ايكوم

04:49 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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كتب- محمد نصار:

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم جهود الحماية المدنية ورجال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة في السيطرة على الحريق الذي شب في مجمع مصانع السماد (مصنع ايكوم).

وأثنى المحافظ على جهود كوادر الحماية المدنية والمنطقة الشرقية وأفرع الهيئة بالسلام ١و٢ والإنقاذ المركزي.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات.

حريق ايكوم اللواء خالد عبدالعال القاهرة الحماية المدنية

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