صدر العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، عدد مايو 2026، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، ورئيس تحرير المجلة طارق الطاهر الذي كتب في افتتاحية العدد مقالا بعنوان: "هدية" محمد مشبال.."، يكتب فيه: "في هذا الكتاب، يطرح مشبال ما يمكن أن أسميه "المسكوت عنه" من قضايا تمس الأدب وأستاذ الأدب والبلاغة، قديمها وحديثها، كما يقدم وجوها نقدية سعت إلى تقديم "روح جديدة" للنقد العربي من خلال إصداراتها ذات القيمة العلمية الأصيلة والمتأصلة".

ونطالع في هذا العدد حوار الدكتور هيثم الحاج علي الذي صرح فيه بأن الناقد المعاصر متحرر من ذائقته الشخصية، حوار: مصطفى القزاز.

كما تستعيد المجلة ذكرى ميلاد يوسف إدريس فيكتب عماد خلاف؛ "في ذكرى ميلاده الـ99: يوسف إدريس سينمائيا.. حضور ناقص"، أما في باب الرحيل فيكتب مصطفى القزاز مودعا الشاعر الراحل محمد أبو العزايم "عالم محمد أبو العزايم الشعري". وكتب عيد عبد الحليم بورتريها عن المفكر الراحل عبد المنعم تليمة بعنوان "عبد المنعم تليمة.. العابر للأجيال".

وفي باب "مقال" نقرأ "القصة والزمن بين النافع والجميل" لحاتم السروي، و"عظمة "الكلمة القصيرة" وأثرها الخالد" لأحمد نصيب على حسين، و"المحرر.. الوظيفة المنسية" لفؤاد مرسى، و"الكتابة كعلاج نفسى ونجاة من العزلة والاغتراب" لسناء الجمل، و"شكسبير في مرآة العقاد" لمحمود كحيلة، و"رقمنة الكائن البشري المعاصر".

أما ملف العدد فأعده ناصر العزبي بعنوان "الإبداع بين الوعي الثقافي للمبدع والمكان: دمياط الساحلية نموذجا".

أما الإبداع فتنوع بين المواد القصصية وشعر الفصحى والعامية لباقة من المبدعين هم: نديم سليمان، صفية فرجاني، أحمد رجب شلتوت، حارص عمار النقيب، بوشعيب عطران، أحمد ثروت، خليل الجيزاوي، إبراهيم محمد عامر، نبيل الهوارى، منذر العيني، محمد الكاشف، عمرو البطا، على جمعة الكعود، أحمد عبد الفتاح، ولاء حجازي، فاطمة رجب عزام، ربيع عبد الحميد قطب، جمال حراجي.

وتضمن الإبداع ملفا إبداعيا بعنوان "أصوات من قوص"، كتب فيه: خالد السنوسي، فاطمة ثابت، محمد العسيلي، سامي أبو الفتوح، سماح أنور، أحمد محمد حسن، محمود أحمد الحكيم، الحسن عبد الشافي محمد.

ونطالع في باب "كتب": "راوتر شيخ البلد" وتحولات الريف الرقمى، كما كتب محمد النجار "تحولات النقد المسرحي في مصر"، ورشا الفوال "الطابع الاعترافي والمبنى الميتاسردي في "مشاعر تائهة"، وزينب العسال "نقد العمل الأدبي: من التأطير المنهجي إلى الذكاء الاصطناعي"، وسعيد شحاتة "الضلة نصيب" ودفء الخيال الحكاء"، وأسامة الحداد "بين ذئب وشجرة يتشكل العالم"، وعاطف محمد عبد المجيد "أين موقع العرب من التحولات الكبرى؟"، وجهاد طه "الكتابة الروائية بين الذكاء الاصطناعى والتدخل البشرى"، وأحمد الصغير "قراءة في قصص "سيارة فارغة وراكب وحيد".

وفي باب "دراسات" كتب علاء صديق دراسة بعنوان "الحب وتجلياته في أعمال عبد الله الفيصل".

وفي باب "ترجمة" نقرأ: "قصة عن السلام والصمود والمقاومة"، و"نافذة على العالم" إعداد: عادل عطية، و"ألبيرتو تشيمال: الغرابة جزء من كينونتي" حوار: نجوى عنتر، و"نيكولا ماوزيروف: ورثت كنيتي عن أسلاف ذاقوا مرارة اللجوء" - حاوره: باتريسيو فيراري – ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم، و"الحالة الأدبية الإيرانية بعد حربها مع العراق" – أمير موسوي – ترجمة: محمد يادم، و"عزرا باوند: الفاشي!" لستيفن هاردنج - ترجمة: مجدى عبد المجيد خاطر، و"قصائد" لمسعود فارليك – ترجمة: أحمد زكريا، و"نار رأس السنة في القربة" قصة: لي ده شيا – ترجمة: يسرى إبراهيم عبده، واستعادة 2: فلاديمير شاجال: مترجم بمنهجية باحث في اللغة العربية لجمال المراغي.

ونقرأ في الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم: "زينب السجيني.. معلمة الأجيال: رحلة عطاء ممتدة عبر الزمن" لنيفين سويلم، و"طيات السكون".. انبعاث وتوهج الحدث الرمزى التكعيبي" لأمجد عبد السلام، و"ألف ليلة وفيلم بعين حسن الإمام" لوليد الخشاب، و"الملك لير.. انهيار بنية الوجود الإنساني" للمياء أنور.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التى يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين والعرب، هم: خيري دومة، محمد عبد الباسط عيد، سمير الفيل، محمد مشبال، محمود عبد الباري، عمر المعتز بالله، عبيد عباس، ناهد صلاح.

كما يوزع مجانا مع العدد كتاب "نحو ثقافة أدبية جديدة" للناقد الدكتور محمد مشبال، ويأتي هذا الكتاب كدعوة اشتباك حية، واعية، وجسورة مع مقتضيات اللحظة الراهنة. إنه دفاعٌ منهجي رصين عن "صناعة الثقافة الأدبية"، ينطلق من إيمان عميق بضرورة مراجعة أدواتنا التقليدية وتفكيك قوالبنا الجاهزة، لتواكب ذلك الطوفان من التحولات المذهلة التى لم تكتفِ بتغيير أنماط العيش فحسب، بل نفذت إلى صميم الوعي الإنساني المعاصر وأعادت تشكيل استجابته الجمالية والذوقية.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائب رئيس التحرير عائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفي القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.