قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن المراهنات الإلكترونية ليست مجرد تسلية، بل تؤدي إلى إدمان شديد يشبه تأثير الهيروين على المخ.

وأوضح فرويز، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن أول تجربة للرهان ترفع مستويات الدوبامين بشكل كبير، ما يمنح اللاعب إحساسًا بالسعادة المفرطة، ثم يبدأ الجسم في البحث عن هذا الشعور خارجيًا، وهو ما يخلق دائرة إدمانية خطيرة.

وأشار فرويز إلى أن المشكلة لا تقتصر على الخسائر المالية، بل تمتد إلى السلوكيات المنحرفة، حيث يلجأ بعض الشباب إلى السرقة من أسرهم أو أقاربهم لتغطية خسائرهم، مؤكدًا أن هذه الظاهرة وصلت إلى فئات عمرية صغيرة لا تتجاوز 14 و15 عامًا.

وكشف أن هناك حالات أسبوعية تصل إلى العيادات النفسية بسبب إدمان القمار الإلكتروني، موضحًا أن بعض المرضى فقدوا ممتلكاتهم أو تم طردهم من منازلهم نتيجة الخسائر المتراكمة.

ولفت إلى أن إعلانات المراهنات التي ظهرت في بعض المباريات الرياضية ساهمت في انتشار الظاهرة، حيث باتت المراهنات جزءًا من المشهد الرياضي العالمي، ما يزيد من خطورة تسللها إلى المجتمع المصري.

وأكد فرويز أن القمار الإلكتروني مرض نفسي واجتماعي يهدد استقرار الأسر، داعيًا إلى مواجهة الظاهرة بحزم وتشديد الرقابة على التطبيقات والإعلانات التي تروج لها.