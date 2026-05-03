سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 3-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية أمس السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية 2-5-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 3-5-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7954 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6960 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5966 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55680 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 4614 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.