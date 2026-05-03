علق الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على الجدل المثار بشأن الترويج لما يُعرف بـ"نظام الطيبات" الذي روّج له الطبيب الراحل ضياء العوضي، محذرًا من خطورة طرح أي آراء علاجية غير معتمدة علميًا عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن النقابة اتخذت إجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه النماذج، مشددًا: "مش عايزين نعمل أي ضياء عوضي جديد"، داعيًا الأطباء إلى الالتزام بالضوابط العلمية والمهنية عند الحديث للجمهور.

وأكد أن النقابة قررت منع الحديث عن أي أمور علمية قبل إقرارها رسميًا، وأن مكان المناقشات العلمية هو المؤتمرات واللجان المتخصصة، وليس الشاشات العامة أمام الجمهور، حفاظًا على الثقة في المهنة الطبية.

وأشار عبد الحي إلى أن طرح أي آراء طبية للجمهور يجب أن يكون قائمًا على إجماع علمي واضح، موضحًا أن حرية البحث العلمي واقتراح العلاجات لها أصول وقنوات معروفة، وتتطلب مراجعة وموافقة الجهات المختصة قبل الإعلان عنها أو الترويج لها.

وشدد على أن النقابة تدعم البحث العلمي والابتكار الطبي، لكن وفق المعايير العلمية المعتمدة التي تضمن سلامة المرضى وتحافظ على مصداقية المهنة، مؤكدًا أن أي تجاوز يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

وأكد عبد الحي أن النظام الغذائي ليس بديلًا عن العلاج الطبي، بل عنصر مكمل يساعد في تحسين النتائج العلاجية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات العلمية المعتمدة.