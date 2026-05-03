إعلان

نقيب الأطباء: لا نريد تكرار نموذج ضياء العوضي مجددًا

كتب : حسن مرسي

01:10 ص 03/05/2026

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على الجدل المثار بشأن الترويج لما يُعرف بـ"نظام الطيبات" الذي روّج له الطبيب الراحل ضياء العوضي، محذرًا من خطورة طرح أي آراء علاجية غير معتمدة علميًا عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن النقابة اتخذت إجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه النماذج، مشددًا: "مش عايزين نعمل أي ضياء عوضي جديد"، داعيًا الأطباء إلى الالتزام بالضوابط العلمية والمهنية عند الحديث للجمهور.

وأكد أن النقابة قررت منع الحديث عن أي أمور علمية قبل إقرارها رسميًا، وأن مكان المناقشات العلمية هو المؤتمرات واللجان المتخصصة، وليس الشاشات العامة أمام الجمهور، حفاظًا على الثقة في المهنة الطبية.

وأشار عبد الحي إلى أن طرح أي آراء طبية للجمهور يجب أن يكون قائمًا على إجماع علمي واضح، موضحًا أن حرية البحث العلمي واقتراح العلاجات لها أصول وقنوات معروفة، وتتطلب مراجعة وموافقة الجهات المختصة قبل الإعلان عنها أو الترويج لها.

وشدد على أن النقابة تدعم البحث العلمي والابتكار الطبي، لكن وفق المعايير العلمية المعتمدة التي تضمن سلامة المرضى وتحافظ على مصداقية المهنة، مؤكدًا أن أي تجاوز يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

وأكد عبد الحي أن النظام الغذائي ليس بديلًا عن العلاج الطبي، بل عنصر مكمل يساعد في تحسين النتائج العلاجية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات العلمية المعتمدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة عبد الحي نقابة الأطباء ضياء العوضي نظام الطيبات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل هناك شبهات حول بيع اللاعبين للمباريات بسبب المراهنات؟.. نائب يجيب
أخبار مصر

هل هناك شبهات حول بيع اللاعبين للمباريات بسبب المراهنات؟.. نائب يجيب
"مورينيو أقنعني".. محمد صلاح يكشف تفاصيل مفاوضات ليفربول معه في موسم 2013-2014
رياضة عربية وعالمية

"مورينيو أقنعني".. محمد صلاح يكشف تفاصيل مفاوضات ليفربول معه في موسم 2013-2014
كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
طقس الأحد.. الأرصاد لـ المواطنين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على
أخبار مصر

طقس الأحد.. الأرصاد لـ المواطنين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على
رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة