تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث التعليم: نظام البكالوريا يبدأ العام المقبل والسنة الحالية مشتركة بين النظامين

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي قرار مركزي بتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، ويترك الأمر للمحافظين حسب الحالة.

جهل مطبق.. أديب: من يروج لنظام الطيبات شريك في قتل المرضى

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أخطر ما يواجه المجتمع هو الانهيار في الوعي والعقل، حين ينساق البعض وراء أفكار تدّعي علاج الأمراض بلا دواء.

متحدث الصحة: آراء ضياء العوضي ضارة ولا تصلح للنقاش العلمي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن صحة المواطن المصري لا تدار بالعواطف أو النوايا الحسنة، بل عبر مسار علمي وقانوني دقيق.

"الأرصاد": انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار غزيرة بداية من الغد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في عدد كبير من المحافظات

نقابة الأطباء: العوضي لم يقدم أي مستندات تثبت صحة ادعاءاته

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء وعضو لجنة التحقيق مع الطبيب الراحل ضياء العوضي، إن الأخير حضر جلسات التحقيق لكنه لم يقدم أي مستندات أو أدلة تثبت صحة ادعاءاته الطبية.

الزراعة: خطة قومية للقضاء على السعار بحلول عام 2030

علق الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على واقعة تعرض طفل لهجوم من كلاب ضالة داخل إحدى قرى محافظة الشرقية، مؤكدًا أن الحادث بشع ويخضع للفحص والتحقيق مع دراسة كافة الملابسات المرتبطة به.