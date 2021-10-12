في اليوم العالمي للفتاة| نائبات لـ"مصراوي": الفتاة المصرية "تاج الدولة" في عهد السيسي

مصراوي

يحتفل العالم في 11 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للفتاة، والذي حددته الأمم المتحدة لحثّ المجتمع العالمي على تعزيز تأثيرات المساواة بين الجنسَين.



بدأ هذا اليوم لأول مرة في عام 1995، خلال الاحتفال في المؤتمر العالمي للمرأة بالصين.



تعد الفتاة المصرية محورًا رئيسيًّا ومهمًّا في العالم؛ خصوصًا بعد تتويجها بأرفع المناصب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتظهر داخل أروقة مجلس النواب بوضوح أهمية ومكانة المرأة المصرية بشكل عام والفتاة بشكل خاص؛ حيث حرص الدستور المصري بأن تمثل المرأة بـ25% من مقاعد المجلس، وإن كانت الحقيقة تؤكد أن المرأة تحتل أكثر من هذه النسبة في مقاعد النواب.



قالت النائبة الدكتورة جومانا عمارة، عضو مجلس النواب، إن الفتاة والمرأة المصرية تعيش حاليًّا العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي، مشيرةً إلى أن مجلس النواب خير دليل على مكانة المرأة والفتاة.

وقالت عمارة، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، إن المرأة والفتاة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية، موضحةً أن ما نشهده اليوم من وصول المرأة؛ خصوصًا الشباب، إلى أرفع المناصب هو دليل على ثقة الدولة فيها.



وأشارت النائبة إلى أن مصر تحتفل باليوم العالمي للفتاة من خلال تأكيد دورها وريادتها للعمل، مناشدةً منح المرأة والفتاة المزيد؛ لأن هذا حقها.

وشددت عمارة على ضرورة إقرار تشريعات تحمي الفتاة والمرأة المصرية؛ خصوصًا ما يخص الأسرة، مؤكدةً أن أصعب المواقف التي تتعرض إليها الفتاة والمرأة هو ما بعد الانفصال عن الزوج.



واتفقت النائبة رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب، على أن مصر شهدت خلال عهد الرئيس السيسي طفرة حقيقية في دور الفتاة والمرأة، موضحةً أن الفتاة والمرأة المصرية وصلت إلى أرفع المناصب، بالإضافة إلى تكريم الرئيس السيسي لها في كل المحافل.



وأعربت الجزايرلي، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، عن أملها في أن تكون المرأة في العديد من المناصب الأخرى، مؤكدةً أن وصول المرأة إلى قمة القضاء هو نجاح لمجهوداتها وإيمانًا من الرئيس السيسي بها.



وأشارت النائبة إلى أن قانون الأحوال الشخصية وسرعة إنجاز قضايا المرأة سيكونان قوة دفع لحقوق المرأة، موضحةً أن هناك خطوات فاعلة وقوية تم اتخاذها مؤخرًا في البرلمان؛ مثل قانون تغليظ التحرش، وهناك مشروعات قوانين أخرى هادفة إلى الحفاظ على حقوق الفتاة والمرأة.



ولفتت الجزايرلي إلى أن نجاح المرأة في إثبات وجودها وقدرتها على إدارة المواقف جعلت القيادة السياسية لا تدخر جهدًا في سبيل تمكين المرأة من المزيد من المناصب.



وأشادت النائبة رضوى جعفر، عضو مجلس النواب "لجنة التضامن"، بما قدمته الدولة للفتاة والمرأة المصرية، مؤكدةً أن المرأة المصرية حاليًّا تعيش العهد الذهبي في ظل حكم الرئيس السيسي.



وشددت جعفر، خلال حديثها إلى "مصراوي"، على أن المساواة بين الرجل والمرأة مطبقة حاليًّا على أرض الواقع في مصر، مشيرةً إلى أن ما وصلت المرأة إليه حاليًّا يعد نقلة نوعية في دور المرأة في مصر والوطن العربي.



وأشارت النائبة إلى أن الزواج المبكر والعنف ضد المرأة أساس عملها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدةً أن مجلس النواب يخطو خطوات إيجابية نحو تمكين دور المرأة.



ولفتت جعفر إلى أنه ما دامت المرأة لديها الإمكانات وقادرة على تحمل المسؤولية ستجد نفسها يومًا أمام اختبار حقيقي من خلال تقليدها أرفع المناصب، مشيدةً باختيار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من العنصر النسائي.