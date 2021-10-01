الفيلم المصري"ما لا نعرفه عن مريم"يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مونبلييه

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن المخرج مراد مصطفى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"،مشاركة فيلمه الروائي القصير"ما لا نعرفه عن مريم" ضمن المسابقة الرسمية بالدورة ال 43 من مهرجان"مونبلييه"السينمائي الدولي الذي يقام بفرنسا في 15 أكتوبر المقبل.

"ما لا نعرفه عن مريم"من الأفلام القصيرة المتميزة،التي حظت مؤخرا بالمشاركة في كبرى المهرجانات العالمية،وكان العرض العالمي الأول له من خلال مهرجان"كليرمون فيران"السينمائي الدولي والذي يعد أهم وأكبر مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة في العالم،ثم توالت المشاركات وحصل على الجائزة البرونزية من مهرجان برشلونة السينمائي الدولي وجائزة النقاد من مهرجان ليالي البحر المتوسط بفرنسا.

ومن المقرر أن يشارك الفيلم أيضا الشهر المقبل في أكثر من مهرجان من أبرزهم مهرجان"يريفين"السينمائي الدولي المقامه دورته الثامنة عشر في أرمينيا من 3 أكتوبر حتى 10 أكتوبر،كما يمثل مصر بمهرجان لندن السينمائي الدولي في دورته ال 65 التي تقام في الفترة من 6 إلى 17 أكتوبر.

"ما لا نعرفه عن مريم"تدور قصته حول سيده تدعى"مريم" تذهب إلى أحدى المستشفىيات الحكومية مع زوجها وابنتها،وهى تعانى من آلام شديد في المعده،وأثناء وجودها هناك تتحرك الأحداث بشكل مفاجئ وتأخد مسارا مختلفا وغير متوقع بين افراد الأسرة،حيث يركز العمل بشكل أساسي على هشاشة العلاقات الزوجية في مصر،الفيلم من تأليف وإخراج مراد مصطفى،وبطولة دعاء عريقات وعماد غنيم وأسامة عبدالله.