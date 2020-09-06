أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

البابا تواضروس يستقبل نجيب ساويرس وأسقف ألماظة ورئيس دير مارجرجس

08:17 م الأحد 06 سبتمبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

(مصراوي):

استقبل البابا تواضروس، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وبرفقته المهندس عدلي توما.

واستقبل البابا بالمقر البابوي بالقاهرة، أيضًا، تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، وبرفقتها بعض من الأمهات الراهبات بالدير.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

البابا تواضروس نجيب ساويرس أسقف ألماظة

الخبر التالى:

دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99582

    عدد المصابين

  • 76305

    عدد المتعافين

  • 5495

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 26743381

    عدد المصابين

  • 18826494

    عدد المتعافين

  • 877268

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الألبان والبتلو".. 3 توجيهات من السيسي في اجتماعه مع وزير الزراعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا