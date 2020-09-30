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وكيل المجلس يجيب.. هل يناقش البرلمان مد الطوارئ في جلسة الغد؟

07:05 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
وكيل المجلس يجيب.. هل يناقش البرلمان مد الطوارئ في جلسة الغد؟

السيد محمود الشريف

كتب- مصراوي:

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان، للانعقاد بداية أكتوبر، تتم طبقا للدستور والقانون بأن ينعقد مجلس النواب في الخميس الأول من أكتوبر من كل عام، وحتى لا يكون هناك فراغ دستوري وتشريعي فإن مجلس النواب يؤدي دوره الوطني حتى آخر يوم في مدته القانونية المحددة وهي التاسع من يناير 2021، مشددا على أنه لا علاقة إطلاقا بين دعوة الرئيس للبرلمان للانعقاد وهي دعوة دورية طبقا للدستور، وبين ما يثار من شائعات حول تأجيل الانتخابات.

واستبعد وكيل البرلمان، في تصريحات له، أن يتم مناقشة تجديد حالة الطوارئ، نظرا لأنها ستنتهي في 27 أكتوبر، موضحا أن البرلمان مستمر حتى اكتمال مدته القانونية التي نص عليها الدستور، وعلى استعداد لعقد أي جلسات إذا استجد أي طارئ يتطلب وجوده وانعقاده.

وكشف وكيل البرلمان، عن تفاصيل جلسة الغد، موضحا أنها ستكون إجرائية تنفيذا للدستور لافتتاح دور الانعقاد، وسيناقش فيها جدول الأعمال المحدد، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

السيد الشريف مجلس النواب السيسي حالة الطوارئ

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