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طلاب الدبلومات الفنية يختتمون امتحانات الدور الثاني

02:03 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
طلاب الدبلومات الفنية يختتمون امتحانات الدور الثاني

طلاب الدبلومات الفنية

كتب- أسامة علي:

أدى 4 آلاف و 85 طالب بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان في (20) مادة فترة أولي، في آخر أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت يوم 19 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها العاشر والأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ولم تتلقى غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أي ملاحظات تُعيق سير العملية الامتحانية.

طلاب الدبلومات الفنية امتحانات الدور الثاني الامتحانات التحريرية

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