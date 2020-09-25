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الإفتاء: "مصر المحروسة" تعكس تجلي عناية الله بالحفظ والرعاية والحماية "فيديو"

02:14 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
الإفتاء: "مصر المحروسة" تعكس تجلي عناية الله بالحفظ والرعاية والحماية "فيديو"

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية: إن كل من يستقرئ أحداث تاريخ مصر القديم والحديث يدرك تمامًا صدق مقولة: (مصر محروسة)، هذه التسمية التي تعني مدى تجلي عناية الله تعالى بالحفظ والرعاية والحماية لمصر وأهلها من كل سوء ومكر وكيد وعدوان.

وأضافت الدار، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، أن مصر تكالبت عليها الحوادث الجسام والمؤامرات والاعتداءات المعقدة الجسيمة من الخارج والداخل، لكن مصر لم تنهزم أبدًا، بل قاومت وانتصرت في كل ما واجهته من صروف ومصاعب.

وأكدت الدار، أن مصر دائمًا محفوظة بحفظ الله الجميل رغم طمع الطامعين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وصدق الله عز وجل الذي قال في محكم آياته على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ}، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال عن أهل مصر: إنهم في رباط إلى يوم القيامة.

مصر دار الإفتاء

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