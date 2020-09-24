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الإعلان عن الأفكار المميزة بمبادرة "سفراء الإعلام الجديد" ٤ أكتوبر المقبل

10:52 ص الخميس 24 سبتمبر 2020
الإعلان عن الأفكار المميزة بمبادرة "سفراء الإعلام الجديد" ٤ أكتوبر المقبل

مبادرة سفراء الإعلام الجديد

كتب- مصراوي:
تجتمع اللجنة الاستشارية لـ"مبادرة سفراء الإعلام الجديد"، يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر لدراسة الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاختيار الأفضل منهم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المبادرة وأسماء أصحاب الأفكار المميزة يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر.

وتتكون اللجنة الاستشارية من عثمان بدران: مستشار تسويق ومؤسس شركة The Brand Bees، ونسمة الشاذلي: مؤسسة وكالة Stardust للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني، ومنتجة تنفيذية وتيمور عثمان مصور وقائد إبداعي بشركة The Brand Bees.

سفراء الإعلام الجديد الأفكار المميزة

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