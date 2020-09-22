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ماذا قال السيسي عن ليبيا في كلمته أمام الأمم المتحدة؟

10:09 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
ماذا قال السيسي عن ليبيا في كلمته أمام الأمم المتحدة؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكالات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذى أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى الليبيان والذى يُعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولاً زمنيًا واضحًا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبى.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الذكرى ٧٥ لتأسيسها، أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقًا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها.

وشدد على أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلاً في خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر له دفاعًا عن أمنها القومي وسلامة شـعبها.

وجدد دعوته إلى الأطراف الليبية، للعودة إلى المسار السياسي بهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا الشقيق.

السيسي الأمم المتحدة ليبيا

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