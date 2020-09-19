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أستاذ بالأزهر: استعمال المرأة العطور أثناء الاختلاط بالرجال حرام شرعا

11:40 م السبت 19 سبتمبر 2020
أستاذ بالأزهر: استعمال المرأة العطور أثناء الاختلاط بالرجال حرام شرعا

العطور

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد ابراهيم العشماوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن استعمال المرأة المسلمة العطور عند اختلاطها بالرجال الأجانب؛ ليجدوا ريحها، حرام شرعا.

وأضاف العشماوي أن الفارق عمر رضي الله عنه قال قلوب الرجال عند أنوفهم، مشيرا إلى أنه يحرم على المرأة ذلك وإن كان اختلاطها بالرجال من أجل الصلاة.

ولفت إلى أنه ورد في النهي عن ذلك عدة أحاديث تفيد التحريم، ولا خلاف في هذا بين المسلمين.

العطور محمد ابراهيم العشماوي جامعة الأزهر

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