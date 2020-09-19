مدبولي يتفقد الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. ومستشاره: "فعلا حاجة خيال"

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددا من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة آخر تطورات الأعمال الإنشائية.

يرافق رئيس الحكومة، عدد من الوزراء ومسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية به بموقع فيسبوك، "رئيس الورزاء يتفقد حاليا مباني الحي الحكومي"، قائلا: "دي الوزارات المصرية.. حاجة في منتهى الجمال".

وقال يونس: "نصف مليون مواطن مصري بياكلوا عيش من المشروعات دي، في بلد جديدة بتتبني، فعلا حاجة خيال، هي دي مصر يا جماعة".