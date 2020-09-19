6062 قطعة.. تعرف على آخر تفاصيل إنشاء متحف شرم الشيخ
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تسابق وزارة السياحة والآثار، الزمن للانتهاء من متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والقومي للحضارة المصرية، حيث يعكف أثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية لهم تمهيدًا لافتتاحهم.
ووفق بيان صدر اليوم، وصل إجمالي عدد القطع التي استقبلها متحف شرم الشيخ، حتى الآن إلى ٦٠٦٢ قطعة، آخرها قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد.
كما وصل تمثال للإله "ايروس" وهو يصطاد الغزلان والتي من المقرر أن تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للإله "بس" من الطين غير مكتمل الحرق، وسوف يتم وضعه في قاعة "الإنسان والحياة البرية".
بالإضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثاً ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.
وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف: لقد تم الانتهاء من جميع الأعمال بالممر الحتحوري والملكي، وأوشكت على الانتهاء في القاعات الأخرى، وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الجرافيك وبطاقات الشرح.
وأشار عثمان إلى أن المرحلة القادمة ستشتمل تنظيم عرض التراث السيناوي، والحُلي الخاص بأسرة محمد علي.
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