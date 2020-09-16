الجمعة.. نوران أبوطالب في جولة غنائية بدار الأوبرا

كتب- مصراوي:

تقدم المطربة نوران أبوطالب، حفلاً في الثامنة مساء الجمعة 18 سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

يتضمن الحفل مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها: أهو ده اللي صار، الحلوة دي، لأ مش أنا اللي أبكي، في هويد الليل، صبري عليك طال، وعيونها، ممكن، شبابيك، بلا ولا شيء، صباح ومسا، سألتك حبيبي، أنا والعذاب وهواك، يا ورد مين يشتريك، بنلف وغيرها إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها ما مد، فوازير ويا نجمة.

يشار إلى أن نوران أبوطالب، اطلعت على أنواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر، بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر والأردن، شاركت في تلحين عدد من أعمالها، كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقي الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور.