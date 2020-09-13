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بدء اجتماع أحزاب القائمة الوطنية بشأن انتخابات النواب

01:26 م الأحد 13 سبتمبر 2020
بدء اجتماع أحزاب القائمة الوطنية بشأن انتخابات النواب

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

بدأت أحزاب القائمة الانتخابية الوطنية المرتقب تشكيلها لخوض انتخابات مجلس النواب اجتماعها منذ قليل، للإعلان عن أسماء الأحزاب المشاركة في التحالف الانتخابي.

وتضم القائمة ١٣ حزب وهم (مستقبل وطن- الوفد- الشعب الجمهوري- المصري الديمقراطى- حماة الوطن- مصر الحديثة - التجمع- المؤتمر- الإصلاح والتنمية- الحرية المصري والعدل وإرادة جيل".

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مجلس النواب انتخابات مجلس النواب أحزاب القائمة الانتخابية الوطنية

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