بدء اجتماع أحزاب القائمة الوطنية بشأن انتخابات النواب

كتب- مصراوي:

بدأت أحزاب القائمة الانتخابية الوطنية المرتقب تشكيلها لخوض انتخابات مجلس النواب اجتماعها منذ قليل، للإعلان عن أسماء الأحزاب المشاركة في التحالف الانتخابي.

وتضم القائمة ١٣ حزب وهم (مستقبل وطن- الوفد- الشعب الجمهوري- المصري الديمقراطى- حماة الوطن- مصر الحديثة - التجمع- المؤتمر- الإصلاح والتنمية- الحرية المصري والعدل وإرادة جيل".