بدء اجتماع أحزاب القائمة الوطنية بشأن انتخابات النواب
كتب- مصراوي:
بدأت أحزاب القائمة الانتخابية الوطنية المرتقب تشكيلها لخوض انتخابات مجلس النواب اجتماعها منذ قليل، للإعلان عن أسماء الأحزاب المشاركة في التحالف الانتخابي.
وتضم القائمة ١٣ حزب وهم (مستقبل وطن- الوفد- الشعب الجمهوري- المصري الديمقراطى- حماة الوطن- مصر الحديثة - التجمع- المؤتمر- الإصلاح والتنمية- الحرية المصري والعدل وإرادة جيل".
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