تحمل 234 سائحا.. وصول رحلة طيران كازاخستانية إلى شرم الشيخ

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة "سكات اير" القادمة من كازاخستان وعلى متنها ٢٣٤ سائحا، وذلك بعد استئناف جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ، ويأتي هذا استمراراً لجهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

فور هبوط الطائرة إلى مهبط المطار تم استقبالها بتقليد رش المياه، وقام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود، كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات الوصول لهم، فضلاً عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين.