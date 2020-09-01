وزيرة البيئة: حملات التشجير تعيد لمصر الجديدة مظهرها الحضاري المتميز

كتب - محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة اليوم حملة تشجير حديقة ألماظة بمصر الجديدة أمام مستشفى مصر للطيران بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، ضمن أنشطة مبادرة" اتحضر للأخضر " لرفع الوعى البيئي لدى شرائح المجتمع، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع مؤسسة من أجل مصر.

وأكدت وزيرة البيئة أن الحملة تستهدف إعادة تأهيل حى مصر الجديدة ليعود لمظهره الحضاري المتميز بعد إنتهاء الدولة من مشروعات البنية التحتية والكبارى التى تم تنفيذها، مشيرةً إلى قيام الوزارة بزراعة ٢٤٤ شجرة مثمرة و٤ آلاف متر من النجيلة نظرا للفوائد الكبيرة للشجر سواء من الناحية الجمالية أو البيئية المتمثلة فى خفض نسب التلوث البيئى وتنقية الهواء من الأتربة والملوثات العالقة.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أن الوزارة بدأت حملات التشجير بمصر الجديدة منذ ستة أشهر حيث تم زراعة الأشجار والنجيلة بميدان تريومف، مشيرةً إلى أن عملية التشجير تتم من خلال عمل اللاندسكيب حول الأشجار الموجودة فى المكان، بينما يتم زراعة أشجار جديدة إو إعادة الأشجار التي كانت موجودة من قبل والتى تم إزالتها بمعدات خاصة سمحت بإعادة زراعتها مرة أخرى.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بحملات تشجير بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدنى ومنها ما تم تنفيذه بمحافظتى الشرقية والغربية، حيث تتم تلك الحملات من خلال الأفرع الإقليمية للوزارة بالتعاون مع المحافظين ويتم التركيز خلالها على زراعة الأشجار حول المدارس لتكون بمثابة رسالة لطلاب المدارس عن أهمية زراعة الأشجار بهدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفهم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية .

ووجهت فؤاد الشكر لمحافظ القاهرة على المجهودات والدعم الذي يقدمه والذي اتضح جليا فى تشجير وتجميل عدد كبير من الأحياء بمصر الجديدة وحلوان والمعادى وامبابة وكذلك ما تبذله المحافظة لرعاية الأشجار بعد زراعتها باستخدام المياه المعالجة.

وأشارت فؤاد إلى قيام جهاز شئون البيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة من أجل مصر لتجميل ميادين ومحاور مصر الجديدة، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة وصون الموارد الطبيعية من خلال المشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني لتحقيق الإدارة الرشيدة و المستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وتقوم وزارة البيئة وفقاً لبنود البروتوكول بتقديم الدعم الفني لزراعة الأشجار المثمرة في المنطقة، والتعاون لتنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين وكافة فئات المجتمع المهتمة بالقضايا البيئية وتدريبهم على إدارة مراكز الوعي البيئى، بينما تتولى مؤسسة من أجل مصر التصميمات الفنية والهندسية الشوارع والمحاور والميادين بالتعاون مع الجهات المعنية تحت إشراف الهيئة الهندسية، وتقديم النباتات والأشجار المطلوبة بعد الانتهاء من الشكل النهائي، ويأتي هذا البروتوكول اتساقا مع مبادرة رئيس الجمهورية لإستعادة الرونق الحضارى والجمالى لحى مصر الجديدة والنزهة.