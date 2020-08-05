15 يوما وينتهي التقديم.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتوسط؟ (أسعار وشروط)

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كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية من إجراءات التقديم لحجز 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بمشروعات "دار مصر– سكن مصر– جنة"، يوم 20 أغسطس الجاري، بعد ان تم فتح باب التقديم نهاية يوليو الماضي.

الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي، يأتي بنظام التمويل العقاري لمدة تصل لـ20 سنة، بفائدة 7%، حيث شهد هذا الطرح إقبالا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ إجمالي المُسجلين بالبوابة الإلكترونية للصندوق الخاصة بتلك المشروعات ما يزيد على 20 ألف مواطن منذ فتح باب التقدم.

وللتقديم في أحد من المشروعات الثلاث، يمكن اتباع الخطوات التالية:

تتواجد شقق سكن مصر في 5 مدن بإجمالي 691 شقة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة) كما تتراوح المساحات من 106 أمتار وحتى 118 مترًا.

وتبدأ أسعار شقق سكن مصر من 364 ألف وحتى 950 ألف جنيه، ويصل سعر الشقة الـ106 أمتار في المنيا الجديدة لـ364 ألف جنيه، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل لـ676 ألف جنيه، أما في مدينة القاهرة الجديدة وهي الأغلى ضمن هذا المشروع وتتراوح أسعار شقق سكن مصر من 811 ألف جنيه، وحتى 880 ألف جنيه، لكن في مدينتي غرب أسيوط وغرب قنا تبدأ الشقق من 368 ألف جنيه، وتصل لـ395 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر لـ40 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

وبلغ أقل وحدة في مدينة أكتوبر الجديدة 683 ألف جنيه، وبلغت نسبة الـ20% والتي تسدد منذ أول التقديم وحتى التعاقد 136 ألف جنيه، ويتبقى 546 ألفا والذي يمثل 80% من ثمن الوحدة، وبلغ الحد الأدنى للدخل الشهري 6700 جنيه شهريًا، فيما وصل القسط الشهري لـ2659 جنيه.

كما يتضمن طرح الوحدات السكنية شقق مشروع دار مصر، حيث تم طرح وحدات في 4 مدن، هي: (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر) بإجمالي 575 وحدة، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترًا.

وتصل الأسعار في مدينة حدائق أكتوبر لـ981 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان لـ610 آلاف للشقق الـ115 مترا، أما في مدينة السادات تصل الشقة لـ680 ألف، ومدينة 15 مايو تصل الشقة الـ130 مترًا لـ831 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق دار مصر لـ60 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بإجمالي 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100- 150 مترًا.

وعن الأسعار في مشروع جنة فيصل سعر الشقة الـ100 متر في مدينة أكتوبر لـ966 ألفا، والشقة الـ130 مترا أصبحت بمليون و255 ألفا، وفي مدينة الشيخ زايد، تصل الشقة الـ100 متر لمليون و216 ألفًا، ومدينة دمياط الجديدة وصلت الشقة الـ130 مترًا لمليون و200 ألف جنيه.

ويتم سداد 20% من ثمن الشقة قبل الاستلام عبارة عن 80 ألف جنيه جدية حجز، و10% من ثمن الشقة بعد 3 شهور من التعاقد، و5% من ثمن الشقة عند التعاقد ليكون بذلك سدد المتقدم 20% من ثمن الوحدة ويتبقى 80% يتم سدادها بنظام التمويل العقاري على 20 سنة.

وفي مدينة أكتوبر بلغ أقل وحدة مليون و99 ألف جينه، ووصلت نسبة الـ20% لـ219 ألف جنيه، فيما وصل الحد الأدنى للمرتب 11 ألف جنيه، وبذلك يكون القسط الشهري 4282 جنيها شهريا بزيادة سنوية 7%.

شروط الحجز والأوراق المطلوبة:

- ألا يقل السن عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل ولا يزيد صافي الدخل السنوي عن 600 ألف جنيه، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا، و480 ألفا للأعزب بما يعادل 40 ألفا شهريا.

- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكتر من وحدة في الإعلان الواحد.

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.

- تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة.

- ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد الأسرة استفاد من مبادرة التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بتاريخ فبراير 2014، وديسمبر 2019.

ثانيا.. الأوراق المطلوبة:

1- ملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط.

2- صورة إثبات الشخصية.

3- شهادة بإثبات الدخل الشهري، ويتم اضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

4- يتم تقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي سواء كان عمل اضافي أو أملاك زراعية وعقارات أو أراضي أو معاش استثنائي أو أي أوراق تثبت وجود دخل إضافي.

5- بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري أو السنوي موضحا بها مهنة المتقدم، بجانب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.

6- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

7- إيصال مرفق حديث.

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