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رئيس الوزراء: وضعنا رؤية واضحة لنكون في مصاف الدول المتقدمة

10:14 ص السبت 29 أغسطس 2020
رئيس الوزراء: وضعنا رؤية واضحة لنكون في مصاف الدول المتقدمة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر وضعت رؤية واضحة تماما 2030 بهدف أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم عبر محورين بالتوازي، مضاعفة الرقعة المعمورة من مصر لاستيعاب الزيادة السكانية ومعالجة الفجوات التنموية من خلال حزمة مشروعات جديدة متكاملة.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت: أنه من ناحية التنفيذ للمشروعات نعمل على أرض ممهدة وخالية، والمحور الآخر هو مشروع تطوير العمران القائم وهنا نتحدث عن المدن والقرى التي يقطنها الملايين ونتيجة لعدم التطوير ومواكبة تطور العمران كان دخولنا كدولة لتطوير كل المدن المصرية لشعور المواطن بأن حياته اليومية يحدث بها تطوير نوعي كبير جدا.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محور المحمودية بشاير الخير الاسكندرية الرئيس السيسي

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