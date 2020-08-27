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الصحفيين: تقدمنا ببلاغات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد ٦٠ كيانا موازيا

08:16 م الخميس 27 أغسطس 2020
الصحفيين: تقدمنا ببلاغات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد ٦٠ كيانا موازيا

نقابة الصحفيين

مصراوي

كشف عمرو بدر، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، المسؤول عن ملف الكيانات الموازية بالنقابة، أن النقابة تلقت نحو ١٥٠ شكوى بوجود كيانات موازية.

وأضاف بدر لمصراوي، أن النقابة سعت للتأكد من تلك الشكاوى وبالفعل تأكدنا من رصد نحو ٥٠ إلى ٦٠ كيانا موازيا، وأبلغنا النيابة العامة، وخاطب نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وزير الداخلية بشأنهم باعتبارها كيانات غير شرعية أو قانونية.

وتابع: نواصل تلقي أي شكاوى بشأن كيانات موازية، ونرتب لمخاطبة المحافظين لمنع التعامل مع أي شخص لا يحمل كارنيه النقابة أو ينسب نفسه لغير المواقع الإلكترونية المعروفة، لأن الكيانات الموازية تضرب المهنة وتضر المسؤولين".

وقال بدر، إن النقابة تتابع البلاغات التي يتقدم بها الزملاء ضد منتحلي الصفة والكيانات الموازية المخالفة للقانون والدستور، موضحا أنّه أعد قائمة بالكيانات الموازية وأسماء منتحلي الصفة، وقدمها للشؤون القانونية للنقابة، إضافة إلى التحرك والتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم، مؤكدًا أنّ ذلك يُعد تزويرًا ونصبًا على المواطنين، واعتداء على حق النقابة.

نقابة الصحفيين عمرو بدر النيابة العامة

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