بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات بقطاع المنيرة الغربية بشمال الجيزة
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ إدارة الإشغالات بقطاع المنيرة الغربية، حملة لإزالة الإشغالات بشوارع ترعة بشتيل ومسجد الإخلاص وامتداد الوحدة.
وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن الحملة جاءت تحت إشراف رئيس حي شمال الجيزة، مشيرة إلى أنه تم إيداع المصادرات بمخازن الحي.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن استمرار حملات الاشغالات على مدار اليوم.
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