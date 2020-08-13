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غدا.. وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص "ذات الضوابط"

09:57 م الخميس 13 أغسطس 2020
غدا.. وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص "ذات الضوابط"

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة غدا، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة تحت عنوان: أعمدة بناء الدولة، بعدد محدود من العاملين بالأوقاف مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية.

وشددت وزارة الأوقاف، في بيان لها، على جميع الأئمة والعاملين في المساجد، عدم فتح المساجد وقت صلاة ظهر الجمعة اليوم، والالتزام بأذان النوازل لصلاة الظهر.

ووجهت الوزارة مديرية القاهرة وأئمة المسجد بأهمية التأكد من التباعد بين المصلين بمسافات متر ونصف المتر أفقيا ورأسيا، وعدم فتح دورات المياه في المسجد وعدم السماح لأي شخص بدخول المسجد إلا الذين تم تحديدهم من العاملين بالمسجد وفريق الإذاعة المكلف بنقل الصلاة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مناشدة المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجي للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق في وعي وثقافة المصلين.

وكانت وزارة الأوقاف وجهت الأئمة والعاملين بضرورة استمرار أعمال تعقيم المساحد على مدار الساعة عقب الصلوات، كما شددت على مديري المديريات بشن حملات تفتيشية على المساجد للتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات المعلنة.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة مسجد عمرو بن العاص صلاة الجمعة

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