الكهرباء: توصيل التيار لأول قرية سياحية بالقصير بقدرة 5 ميجاوات

كتب- محمد صلاح:

افتتح المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، اليوم الخميس، مشروع إطلاق التيار الكهربائي لأول مرة من الشبكة الموحدة للجمهورية، لقرية "سي ورد السياحية" بجنوب مدينة القصير بطاقة 5 ميجاوات، لتكون أول باكورة التنمية الحقيقية في جنوب البحر الأحمر.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية جنوب البحر الأحمر، وبالتزامن مع ذكرى الاحتفال بعيد ثورة يوليو المجيدة وتحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتوجه رئيس الشركة، والوفد المرافق له بعد ذلك لزيارة شركة النصر للتعدين، بالحمراوين والتي يجري الأن العمل لتوصيل الكهرباء إليها من الشبكة الموحدة للجمهورية.​