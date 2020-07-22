بالصور.. حفل عشاء لـ41 سفيرًا بقصر البارون

على أنغام الموسيقي الهادئة، حضر ٤١ سفيرًا بالقاهرة من كافة أنحاء العالم حفل العشاء الذي أقامه مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بحديقة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، وذلك لتعريفهم بتاريخ القصر الجميل بعد افتتاحه لإطلاعهم على اشتراطات السلامة الصحية المطبقة في مصر.

وسبق حفل العشاء قيام السفراء بجولة داخل القصر، تم خلالها تفقد أعمال الترميم والمعرض المقام داخل حجراته وما يذخر به من لوحات وخرائط وصور تحكي تاريخ هذا القصر العريق وحي هليوبوليس و مصر الجديدة، واستمعوا إلى شرح تفصيلي من الدكتور مصطفى وزيري.

ومن بين سفراء الدول الذين حضروا الأمسية هم سفراء دول المملكة العربية السعودية، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، اسبانيا، سويسرا، البحرين، بيلاروسيا، اليونان، السويد، النمسا، بلجيكا، صربيا، جورجيا، ايرلندا، استراليا، الارجنتين، تشيلي، فنلندا، المكسيك، سلوفينيا، أوكرانيا، مالطا، الكاميرون، كوبا، نيوزيلاندا، كازاخستان، كوريا الجنوبية، أرمينيا، بلغاريا، كولومبيا، ليتوانيا، سلوفاكيا.

واستمتع السفراء بالأجواء الخلابة للقصر والعشاء بالحديقة على أنغام الموسيقى واشادوا بأعمال ترميم القصر وكذلك الالتزام بضوابط السلامة الصحية المطبقة.

كما أشادوا عقب هذه الأمسية من خلال صفحاتهم وصفحات سفاراتهم علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بهذه الفعالية و باستئناف مصر للحركة السياحية الخارجية وفقا لضوابط جادة.

وتأتي هذه الزيارة بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع من قيام فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح للقصر في نهاية شهر يونيو الماضي.

وشهد القصر منذ افتتاحه إقبالا غير مسبوق من قِبل المواطنين الراغبين في زيارته مما أدى إلى مد مواعيد انتهاء الزيارة لتكون حتى الساعة ٦ مساءا بدلا من الرابعة عصرا، وذلك لحين إشعار آخر.