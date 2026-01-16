انتقد الإعلامي عمرو أديب، تصريحات الكابتن حسام حسن التي أدلى بها عقب هزيمة المنتخب الوطني أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، معتبراً أنها تجاوزت حدود النقد الرياضي إلى الإساءة للشعب المغربي الذي استضاف البطولة.

وقال "أديب" خلال حلقة برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "لماذا لا تقدّرون حجم الغضب عندما يطلع الكابتن إبراهيم حسن ويتكلم عن فندق الإقامة ويصفه بأنه 'بنسيون' ويقول إن البلد كلها ناموس؟"، متسائلًا عن سبب لوم الصحفي المغربي عندما انتقد المنتخب المصري رغم أن جماهير المغرب كانت تقف إلى جانب مصر طوال البطولة.

وأضاف أديب: "عيب يا جماعة، أنتم يا مصريين مش بتقبلوا الهواء الطاير على بلدكم.. الناس في المغب نظّموا بطولة ناجحة، إحنا بقى عملنا إيه مع السنغال؟.. ده حكيمي وحده قام بمحاولات على المرمى في مباراة واحدة أكثر من محاولات منتخبنا طوال البطولة".

وانتقد مقدم "الحكاية"، ما وصفه بـ "مصنع الشماعات" الجاهز لإلقاء اللوم على الظروف أو الآخرين بعد كل هزيمة، قائلاً: "مَن قال إن الحكم كان ظالم لمصر؟ عايزين نبطل الطريقة دي.. ليه حسام حسن بيتكلم في السياسة مع شعب كان يتمنى لكم الرضا؟".

وأكد أديب أن الأداء الرياضي يقع على عاتق الفريق نفسه وقدراته الفنية، وليس على التنظيم أو الظروف الخارجية، داعيًا إلى التوقف عن البحث عن مبررات خارجية للهزائم والاعتراف بمواطن الضعف الحقيقية.